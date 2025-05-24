Россия обошла Украину в гонке БПЛА: Как FPV-дроны меняют правила игры на фронте

Россия уверенно опередила Украину в производстве и использовании FPV-дронов. Новое поколение российских беспилотных летательных аппаратов стало настоящим прорывом, изменившим не только облик линии фронта, но и тактику ведения боевых действий, сообщает британское издание The Times.