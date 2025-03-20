Пекин разгневан: продажа Панамского канала разрушает все планы Китая

В высшем руководстве Китая назревает серьезный инцидент. Председатель КНР Си Цзиньпин разгневан планами гонконгской компании продать главные порты Панамского канала консорциуму во главе с небезызвестным американским фондом BlackRock.
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