300 катеров за полгода: как США построили флот дронов против Ирана БЭК Corsair в разведывательной конфигурацииВооружённые силы США используют против Ирана разноо.
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300 катеров за полгода: как США построили флот дронов против Ирана БЭК Corsair в разведывательной конфигурацииВооружённые силы США используют против Ирана разноо.
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