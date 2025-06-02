Над девятью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 162 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 162 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 57 беспилотников перехвачено над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской, по 11 — над Брянской и Рязанской, шесть — над Орловской, два — над Крымом и один — над Тамбовской областью.