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Над девятью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 162 украинских БПЛА

Над девятью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 162 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 162 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 57 беспилотников перехвачено над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской, по 11 — над Брянской и Рязанской, шесть — над Орловской, два — над Крымом и один — над Тамбовской областью.

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