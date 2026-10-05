ТАСС публикует кадры последствий атаки БПЛА на Донецк

ТАСС опубликовал кадры последствий ночной атаки ВСУ на Донецк.На видео запечатлены повреждения жилых домов и бизнес-центра "Пушкинский": выбиты окна, разрушены отдельные здания, повреждены и сгорели автомобили.
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