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ТАСС

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ТАСС публикует кадры последствий атаки БПЛА на Донецк

ТАСС публикует кадры последствий атаки БПЛА на Донецк

ТАСС опубликовал кадры последствий ночной атаки ВСУ на Донецк.На видео запечатлены повреждения жилых домов и бизнес-центра "Пушкинский": выбиты окна, разрушены отдельные здания, повреждены и сгорели автомобили.

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