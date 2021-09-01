Антифашист

34 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Человек без совести. Он просто забил на совесть. Слуга Сатаны. Ну и оставаяйся в хохляндии, может нацики свернут тебе...Интервью Моргеншт...
  • Валентин Щербаков
    А над Атлантикой пропала связь с бортом Зельцмана....Никифоров: Зеленс...
  • Meerflyegerr
    "...Путин и Лукашенко попытаются ускорить буксующую интеграцию двух стран..."(с) Путин - да, а вот Лукашенко... Терз...Путин и Лукашенко...

Новый президент Эстонии пообещал подучить русский язык и пригласил в Таллин Владимира Путина

Новый президент Эстонии пообещал подучить русский язык и пригласил в Таллин Владимира Путина

Алар Карис — так зовут нового президента Эстонии. Со второй попытки он избран президентом страны. Для России это событие примечательно тем, что Карис готов продолжить дело своей предшественницы Керсти Кальюлайд, которая осторожно пыталась наладить отношения с восточным соседом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх