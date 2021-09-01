Новый президент Эстонии пообещал подучить русский язык и пригласил в Таллин Владимира Путина

Алар Карис — так зовут нового президента Эстонии. Со второй попытки он избран президентом страны. Для России это событие примечательно тем, что Карис готов продолжить дело своей предшественницы Керсти Кальюлайд, которая осторожно пыталась наладить отношения с восточным соседом.