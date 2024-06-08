Модератор ПМЭФ Дычева-Смирнова заявила, что рынок инъекции оценивается в 100 миллиардов рублей

О рынке косметологии в России "Газете.Ru рассказала управляющий директор EXPOVISIONRUS, организатор InterCHARM и модератор дискуссии "Безопасная красота", которая прошла на ПМЭФ-2024 в рамках IV Российского фармацевтического форума "Лекарственная безопасность", Анна Дычева-Смирнова.