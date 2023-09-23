История о неунывающем мишке и его лучшем друге поросенке стала популярной сразу же после ее создания Аланом Милном в 1926 году.
25 уроков жизни от никогда не унывающего Винни-Пуха)
Комментарии
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Элеонора Коган
Спасибо Алану Милну за создание этого прелестного персонажа Винни Пуха!!!СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!
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9 час.
Элеонора Коган
Этот милый мишка стал любимцем всех детей и в нашей стране!!!!Я сама, уже давно взрослая. его просто обожаю!!!
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9 час.
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