♀♂ Гостиная для друзей

36 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Этот милый мишка стал любимцем всех детей и в нашей стране!!!!Я сама, уже давно взрослая. его просто обожаю!!!25 уроков жизни о...
  • Элеонора Коган
    Спасибо Алану Милну за создание этого прелестного персонажа Винни Пуха!!!СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!25 уроков жизни о...
  • Элеонора Коган
    ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД НИМ И ЕГО ПАМЯТЬЮ!!!Высоцкий: с душой...

25 уроков жизни от никогда не унывающего Винни-Пуха)

25 уроков жизни от никогда не унывающего Винни-Пуха)

История о неунывающем мишке и его лучшем друге поросенке стала популярной сразу же после ее создания Аланом Милном в 1926 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Спасибо Алану Милну за создание этого прелестного персонажа Винни Пуха!!!СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!
Ответить
9 час.
Элеонора Коган
Этот милый мишка стал любимцем всех детей и в нашей стране!!!!Я сама, уже давно взрослая. его просто обожаю!!!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх