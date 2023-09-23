25 уроков жизни от никогда не унывающего Винни-Пуха)

Спасибо Алану Милну за создание этого прелестного персонажа Винни Пуха!!!СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!

Элеонора Коган

Этот милый мишка стал любимцем всех детей и в нашей стране!!!!Я сама, уже давно взрослая. его просто обожаю!!!