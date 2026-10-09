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СМИ: Михаила «Рыбаря» Звинчука задержали в Черногории вместе с женой

СМИ: Михаила «Рыбаря» Звинчука задержали в Черногории вместе с женой

Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали утром 9 октября в Черногории. Вместе с ним силовики взяли его жену Валерию и еще троих сотрудников проекта.

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