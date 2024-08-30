Трудоустройство с серой зарплатой может повлечь за собой ряд рисков. Об этом в беседе с «Известиями» россиян предупредили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.
Россиянам назвали риски серой зарплаты
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А чем в России занимаются проверяющие, контролирующие и т.д. органы? Налоговая, пенсионный фонд, трудовая инспекция, прокуратура и т.д. Где их работа с работодателями, контроль над трудовыми резервами в России.... Они что статисты и все????
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