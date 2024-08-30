Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Можно только представить его "правосудие"...  Когда судьи будут избираться прямыми голосованиями и будут возможности ...У детей российско...
  • Федор Родников
    Не только Кулебу,но и всю  усраину нужно признать персонами нон-грата на Земле.Кулебу в Польше п...
  • Федор Родников
    Это ещё одно доказательство,что в хохляндии людей не осталось и можно бомбить всё и вся.Украинский спортс...

Россиянам назвали риски серой зарплаты

Россиянам назвали риски серой зарплаты

Трудоустройство с серой зарплатой может повлечь за собой ряд рисков. Об этом в беседе с «Известиями» россиян предупредили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
А чем в России занимаются проверяющие, контролирующие и т.д. органы? Налоговая, пенсионный фонд, трудовая инспекция, прокуратура и т.д. Где их работа с работодателями, контроль над трудовыми резервами в  России.... Они что статисты и все????
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх