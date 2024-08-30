Россиянам назвали риски серой зарплаты

АНГЕЛ АНГЕЛ

А чем в России занимаются проверяющие, контролирующие и т.д. органы? Налоговая, пенсионный фонд, трудовая инспекция, прокуратура и т.д. Где их работа с работодателями, контроль над трудовыми резервами в России.... Они что статисты и все????