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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» обыгрывает «Краснодар» после 1-го тайма – 2:0. Вероятность камбэка «быков» составляет 2%

«Краснодар» принимает «Зенит» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:2, перерыв). На 40-й минуте петербуржцы открыли счет, а на 4-й добавленной к первому тайму удвоили преимущество.

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