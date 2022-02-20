Алтайский край выразил готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР

В воскресенье, 20 февраля, пресс-секретарь губернатора Алтайского края Виктора Томенко Дмитрий Негреев сообщил о готовности региона принять беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и оказывать им помощь.