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Алтайский край выразил готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР

Алтайский край выразил готовность принять беженцев из ДНР и ЛНР

В воскресенье, 20 февраля, пресс-секретарь губернатора Алтайского края Виктора Томенко Дмитрий Негреев сообщил о готовности региона принять беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и оказывать им помощь.

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