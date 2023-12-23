Гошу Куценко заподозрили в пластике

Специалист уверена, что актер Гоша Куценко прибегнул к услугам пластического хирурга. В России мужчины редко признаются в пластике, хотя на самом деле они исправляют недостатки в своей внешности не реже женщин.
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