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Китай

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Китай и Россия провели консультацию по стратегической безопасности

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во вторник в Пекине совместно председательствовали на 19-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности, совершив на нем углубленный обмен мнениями по ключевым вопросам стратегической безопасности, представляющим взаимный интерес.

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