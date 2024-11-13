Китай и Россия провели консультацию по стратегической безопасности

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во вторник в Пекине совместно председательствовали на 19-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности, совершив на нем углубленный обмен мнениями по ключевым вопросам стратегической безопасности, представляющим взаимный интерес.