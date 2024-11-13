Китай и Россия провели консультацию по стратегической безопасности

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во вторник в Пекине совместно председательствовали на 19-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности, совершив на нем углубленный обмен мнениями по ключевым вопросам стратегической безопасности, представляющим взаимный интерес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)