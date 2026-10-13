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США отказались предлагать Украине уступки за прекращение атак на НПЗ

США отказались предлагать Украине уступки за прекращение атак на НПЗ

Zuma/TASS Вашингтон не намерен предлагать Киеву какие-либо уступки в обмен на отказ от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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