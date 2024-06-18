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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Забитцер о 0:1 от Франции: «Забей Баумгартнер – возможно, игра пошла бы по-другому. Австрия не сыграла на максимальном уровне»

«Игра в открытую шла то взад, то вперед. Франция была чуть более эффективной, немного более удачливой, и это нужно признать.

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