Названа страна-лидер по поддержке восстановления Украины

Данию назвали лидером в обеспечении коммерческой поддержки Украины. Отмечается, что правительство королевства добилось этого посредством инвестиций через Датско-украинский фонд, предоставив широкий спектр инструментов коммерческого финансирования и снизив риски для компаний, инвестирующих и торгующих с Киевом.
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