Павлович и Волков повздорили на дуэли взглядов перед боем на UFC

Российские тяжеловесы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович и Александр Волков вступили в перепалку на дуэли взглядом перед очным боем, который должен состояться на турнире UFC в Эр-Рияде, который находится в Саудовской Аравии.