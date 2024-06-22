Павлович и Волков повздорили на дуэли взглядов перед боем на UFC

Российские тяжеловесы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович и Александр Волков вступили в перепалку на дуэли взглядом перед очным боем, который должен состояться на турнире UFC в Эр-Рияде, который находится в Саудовской Аравии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии