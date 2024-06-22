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Павлович и Волков повздорили на дуэли взглядов перед боем на UFC

Павлович и Волков повздорили на дуэли взглядов перед боем на UFC

Российские тяжеловесы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович и Александр Волков вступили в перепалку на дуэли взглядом перед очным боем, который должен состояться на турнире UFC в Эр-Рияде, который находится в Саудовской Аравии.

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