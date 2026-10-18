Следственный комитет России возбудил дело о теракте после атаки боевиков ВСУ на гражданские объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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