Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 составляет четыре года

В Японии накануне начались продажи нового флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300.Спрос на автомобиль существенно превосходит возможности по выпуску, а потому некоторые модификации модели будут поставляться клиентам в течение 2-4 лет.
В Японии накануне начались продажи нового флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300.Спрос на автомобиль существенно превосходит возможности по выпуску, а потому некоторые модификации модели будут поставляться клиентам в течение 2-4 лет.
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