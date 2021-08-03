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Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 составляет четыре года

Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 составляет четыре года

В Японии накануне начались продажи нового флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300.Спрос на автомобиль существенно превосходит возможности по выпуску, а потому некоторые модификации модели будут поставляться клиентам в течение 2-4 лет.

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