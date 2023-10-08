Елизавета Боярская ответила на слухи по поводу своей третьей беременности

Дочь главного мушкетера страны редко выставляет напоказ свою личную жизнь. Будучи счастливой женой Максима Матвеева, она держит подробности их брака за семью замками, поэтому редко становится объектом для сплетен.
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