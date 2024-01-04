«Барса» на 7 очков отстает от «Реала» и «Жироны» после 1-го круга Ла Лиги. «Атлетик» и «Атлетико» – в 10 баллах от лидеров

Лидируют в таблице чемпионата Испании после 19 матчей «Реал» и «Жирона» (у них по 48 очков). «Барселона», которая сегодня обыграла «Лас-Пальмас» (2:1), идет на 2-м месте и отстает о лидеров на 7 баллов.