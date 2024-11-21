Парликов: "Мы делаем все возможное, чтобы найти хорошие цены на газ, но на рынке царит паника"

Правительство делает все возможное, чтобы закупать природный газ по максимально выгодным ценам, но на газовом рынке царит паника и неопределенность относительно того, что будет с российским газом, идущим через Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии