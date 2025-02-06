Кто такая коала, как она выглядит и где обитает

Кто такая коала Как выглядит Где живет Что ест Сколько спит Сколько живет Интересные факты Кто такая коала Фото: rickyd/Shutterstock/FOTODOM Коалы — травоядные, ближайшими родственниками которых являются сумчатые, такие как вомбат Коала — это сумчатое млекопитающее, обитающее в Австралии.