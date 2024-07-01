01.07.24==01.07.24==В Часове Яре для боевиков ВСУ ситуация всё хуже с каждым днём

https://cdn2.panda.video/video-transcoded/moved/2022/7/57944. Армия России на Артёмовском направлении уничтожила группу наёмников НАТО и боевиков ВСУю В Часове Яре ВС РФ нанесли массированный удар по месту дислокации боевиков "Кракена"* и "Афина", а также наёмников в многоэтажном районе.