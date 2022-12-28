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RT: в Узбекистане возбудили уголовное дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ

RT: в Узбекистане возбудили уголовное дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ

В Узбекистане после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает RT со ссылкой на Службу государственной безопасности Узбекистана Уточняется, что речь идет о препарате “Док-1 Макс”, который производит индийская компания Marion Biotech.

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