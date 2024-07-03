Политнавигатор В борьбу с никабами пришлось вступить муфтию Дагестана Духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшие дни издаст фетву (в Исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом) о запрете ношения никаба в республике.
Чинуши и реальность
Комментарии
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Николай
Именно предатели. Наши правители продали страну басмачам.
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7 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
Причем здесь мусульмане, они тоже разные. Есть радикалы, а большинство не хуже нас. Религия здесь не причем. Давайте вспомним еще времена крестоносцев.
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6 час.
Игорь Васиков
В ближайшие дни это никогда...
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4 час.
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