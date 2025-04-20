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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сегодня день рождения Александра Зверева

Сегодня день рождения Александра Зверева

У Зверева 23 титула, из них семь – «Мастерсы». Он дважды выигрывал итоговый турнир ATP, его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – финал US Open-2020, «Ролан Гаррос»-2024 и Australian Open-2025.

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