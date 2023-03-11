Кадыров показал боевые трофеи: натовский Stinger и украинскую Иглу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, на которой представлены боевые трофеи из зоны проведения спецоперации, в частности, американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и украинский ПЗРК «Игла».