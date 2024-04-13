Что заявил действующий председатель ОБСЕ по итогам визита в Молдову

ОБСЕ будет работать над мирным, всеобъемлющим и прочным урегулированием приднестровского конфликта, основанным на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах с особым статусом Приднестровья в рамках Молдовы.
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