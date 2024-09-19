Cell: рынок в Ухане стал первоначальным очагом распространения COVID-19

Американские и европейские учёные в рамках исследования структуры обрывков генома и генетического разнообразия коронавируса пришли к выводу, что рынок в китайском городе Ухань является первоначальным очагом распространения COVID-19.
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