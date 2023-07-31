Россиян предупредили о росте цен на бензин в августе

МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. В августе цены на топливо на российском рынке продолжат расти. Об этом заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, комментируя планы властей ограничить количество экспортеров бензина и увеличить объемы топлива.