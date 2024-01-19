В Музее Победы наградят за добрые дела

23 января в Музее Победы состоится церемония награждения лауреатов ежегодной всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить!», которая проходит под эгидой социально-аналитической газеты «Аргументы недели» при поддержке Общественной палаты РФ.
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