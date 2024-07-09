"Наши наглухо положили бы": Массовое отравление после бомбёжки Киева. Жертвами стали полицейские –обвинили партизан

Киевский волонтёры, которые помогали украинской полиции разгребать завали, под которыми "похоронено" местное ПВО, заявили, что произошло массовое целенаправленное отравление – им кто-то подсунул "ядовитую воду".
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