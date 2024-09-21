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Военное обозрение

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Reuters: члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов

Reuters: члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов

Взрывавшиеся по всему Ливану пейджеры были розданы членам «Хизбалла» незадолго до взрывов, отмечает агентство Reuters.

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