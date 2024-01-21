Бывший советник главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки полковник Дуглас Макгрегор выступил с заявлением о том, что попытки США уничтожить Россию за счет действий Украины не привели к успеху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии