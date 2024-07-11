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Царьград

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Красная черта пройдена? В НАТО официально анонсировали удары ракетами вглубь территории России

Красная черта пройдена? В НАТО официально анонсировали удары ракетами вглубь территории России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. "Я приветствую, что союзники ослабили свои ограничения на оружие", - заявил генсек альянса.

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