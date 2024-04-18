МО РФ: ВСУ предпринимали попытки нанести удар по РФ с помощью воздушных шаров

В течение ночи на четверг, 18 апреля, были пресечены попытки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки по объектам на российской территории с применением малоразмерных воздушных шаров.
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