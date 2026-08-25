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Площадка «Лужники» может принять выступления Канье Уэста вместо Петербурга

Площадка «Лужники» может принять выступления Канье Уэста вместо Петербурга

«Лужники» готовы обсудить проведение концертов Канье Уэста в Москве Московский стадион «Лужники» объявил о готовности изучить возможность организации выступлений американского исполнителя Канье Уэста на своей территории.

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