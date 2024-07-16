Трамп допустил ослабление санкций против России в рамках соглашения по Украине

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопрос, думал ли он об ослаблении или отмене санкций в отношении России в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине, заявил, что он не любит санкции.
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