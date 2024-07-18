Вэнс официально принял номинацию Республиканской партии на пост вице-президента

NYT: Вэнс официально согласился на выдвижение на пост вице-президента Трампа Сенатор Джей Ди Вэнс от Огайо официально согласился на выдвижение на пост вице-президента США вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в прайм-тайм на национальном съезде Республиканской партии.
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