Ресторан "КОКОН" пострадал в результате вчерашнего обстрела в районе ТРЦ "Донецк Сити" Воровайки пока отменяются Донецкая группа новостей.
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Ресторан "КОКОН" пострадал в результате вчерашнего обстрела в районе ТРЦ "Донецк Сити" Воровайки пока отменяются Донецкая группа новостей.
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