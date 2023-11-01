Жители Смоленска предпочитают отлов и стерилизацию бродячих животных

Стали известны предварительные результаты голосования по поводу методов снижения численность бездомных животных Большинство жителей Смоленска поддерживают инициативу с отловом, вакцинацией, стерилизацией и выпуском бездомных животных.
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