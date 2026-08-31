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Песков завил, что поставки топлива из Белоруссии достигли максимального уровня

Песков завил, что поставки топлива из Белоруссии достигли максимального уровня

Минск чутко реагирует на растущие потребности России Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поставки топлива из Белоруссии осуществляются в максимальных объемах.

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