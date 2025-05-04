Медведь напал на мужчину в Башкирии: экологи предупреждают о безопасности

В Башкирии, в районе деревни Шарипово, мужчина пострадал от нападения медведя. Министерство природопользования напоминает о правилах поведения с дикими животными и о необходимости избегать провокаций, находясь в лесистой местности.
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