Сколько блинов можно есть на Масленицу детям

Блины — это не диетический продукт, поэтому их употребление детьми должно быть ограничено.Ольга Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу детям.