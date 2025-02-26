Сколько блинов можно есть на Масленицу детям

Блины — это не диетический продукт, поэтому их употребление детьми должно быть ограничено.Ольга Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу детям.
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