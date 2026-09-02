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Война продолжится, пока Украина окончательно не превратится в дисфункциональное «государство» – Шуленбург

Война продолжится, пока Украина окончательно не превратится в дисфункциональное «государство» – Шуленбург

Если Европа продолжит снабжать Украину оружием и деньгами, то конфликт продлится еще очень долго – до тех пор, пока страна не превратится в дисфункциональное государство.

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