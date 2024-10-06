Mash: Алтайский край может столкнуться со всплеском шизофрении

Николай Герасименко

"Алтайский край может столкнуться со всплеском шизофрении", да ладно! Давно ли отсутствие каких либо препаратов определяло рост психических расстройств в России 🇷🇺!? В западных странах, несмотря на наличие и доступность различных препаратов, идиотов и невменяемых шизиков просто пруд пруди. А главное они дорвались до власти и руководят целыми странами.