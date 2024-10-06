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Mash: Алтайский край может столкнуться со всплеском шизофрении

Mash: Алтайский край может столкнуться со всплеском шизофрении

В Алтайском крае наблюдается дефицит препарата «Сульпирид», предназначенного для борьбы с психическими расстройствами.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Алтайский край может столкнуться со всплеском шизофрении&quot;, да ладно! Давно ли отсутствие каких либо препаратов определяло рост психических расстройств в России 🇷🇺!? В западных странах, несмотря на наличие и доступность различных препаратов, идиотов и невменяемых шизиков просто пруд пруди. А главное они дорвались до власти и руководят целыми странами.
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