Работу системы отопления в домах Хорошёвского скорректировали из-за похолодания

В ближайшие дни температура воздуха в ночные часы может снизиться до минус 23 градусов. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в домах, расположенных в Хорошёвском районе.
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