Нефть отыгрывает потери - рынок может подрасти

Пятничные торги на мировых рынках проходят со знаком минус. В Азии индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,54%, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, японский Nikkei 225 сокращается на 0,16%.
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